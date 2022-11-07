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    SÜRPRİZ AŞK! Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor?

    Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ünlü oyuncu çıktı. Sosyal medya Cem Yılmaz'ın yeni aşkıyla çalkalanıyor. İşte yeni sevgilisi..
    • 07.11.2022 - 18:12
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 18:13
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    SÜRPRİZ AŞK! Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor?

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın aşk hayatı ile ilgili bir iddia sosyal medyada gündeme oturdu. Sosyal medyada günün en çok konuşulan haberine göre Cem Yılmaz'ın yeni sevgilisi ortaya çıktı.

    Cem Yılmaz'ın ünlü oyuncu Seda Akman ile aşk yaşadığı iddia edildi. 44 yaşındaki Seda Akman Arka Sokaklar, Kurşun, Sol Yanım, Masumlar Apartmanı ve Hakim gibi birçok dizide rol aldı.

    SÜRPRİZ AŞK! Cem Yılmaz ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor? #1

    Cem Yılmaz ile Seda Akman'ın aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Çiftin ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşadığı iddia edildi.

    Seda Akman, Cem Yılmaz'ın Netflix'te yayınlanacak olan "Ayzek ile Bir Gece" isimli filminde de rol alacak.

    SÜRPRİZ AŞK! Cem Yılmaz ın yeni sevgilisi ortaya çıktı! Ünlü oyuncu ile aşk mı yaşıyor? #2


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