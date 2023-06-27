Sürpriz bir isim daha: MasterChef All Star’da ana kadroya giren yarışmacı bakın kim oldu! MasterChef All Star'da dün akşam heyecan dolu bir bölüm yaşandı. Kıran kırana geçen mücadele sonrasında ana kadroya dahil olan 12. yarışmacı belli oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan, Acun Medya imzalı MasterChef Türkiye eleme turuyla kaldığı yerden devam ediyor. Birbirinden başarılı eski yarışmacıların yer aldığı MasterChef All Star'da her hafta 5 yarışmacı ana kadroya dahil oluyor. İlk hafta 2018-2019 sezonundan 5 yarışmacı çıkan programda, geçtiğimiz hafta 2020 sezonundan 5 yarışmacı daha çıktı. Bu hafta 2021 sezonu yarışmacıları mücadele ediyor. Dün akşam gerçekleşen heyecan dolu bölümün ardından yeni bir isim daha kadroya dahil oldu. Bu haftanın ana kadroya giren ilk ismi Sergen olmuştu. Bakın dün akşam hangi yarışmacı kazandı! MasterChef All Star dün akşam kazananı belli oldu! MasterChef All Star'da dün akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Kinci tura kalan yarışmacılar: İbrahim, Pelin, Burcu, Araz, Tunahan, Fatma ve Tahsin oldu. Ardından yaratıcılık turunda harikalar yaratan Burcu, ana kadroya dahil oldu.