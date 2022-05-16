Survivor 106. bölüm fragmanı: Cemal Can yeniden Dominik'e geliyor!

Survivor All Star'ın 106. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Türk-Yunan karışık ödül oyunu oynanacak. Yarışma sonrası yarışmacılar villaya götürülüp Cemal Can ve dansçılar eşliğinde eğlenecek.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2022 All Star, heyecanlı anlara sahne olmaya devam ediyor.

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği Survivor All Star, 16 Mayıs 2022 Pazartesi akşamı 106. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Survivor All Star'ın merakla beklenen 106. bölüm fragmanı da yayınlandı. Fragmana göre yeni bölümde, Türk ve Yunan takımları karma ödül oyunu oynanacak.

Yarışmacılar villa ödülünün sahibi olabilmek için kıyasıya rekabet içerisine girecekler. Kazanan takım karavanla oyun alanından alınacak ve süper lüks villaya götürülecek.

Burada dansçı ekip ve eski yarışmacı Cemal Can'ın DJ'lik performansı eşliğinde yarışmacılar doyasıya eğlenecekler. İşte Survivor All Star 106. bölüm fragmanı....

SURVIVOR 106. Bölüm Fragman İzle