Survivor 123. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. İşte, Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı..

TV8 ekranlarının popüler yarışma programı Survivor 2023'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Finale az bir süre kala yarışmada heyecan yükseliyor.

Issız bir adada hayatta kalma mücadelesi veren yarışmacıların zor yaşamı ve birincilik mücadelesinin yaşandığı Survivor'da her bölüm farklı bir heyecana sahne oluyor.

Gerek oyunlarda gerekse ada hayatında sık sık tartışmaların yaşandığı Survivor'da zaman zaman sinirler gerilebiliyor.

Son 5 ismin kaldığı Survivor'da yarışmaya devam eden isimler Osman Can, Özgür Tetik, Ertuğ Onur, Nefise Karatay ve Yusuf Yıldız oldu.

Peki Survivor'ın 123. bölümünde neler yaşanacak? İşte Survivor 123. bölüm fragmanı..