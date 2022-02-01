Survivor 14. bölüm fragmanı: Evrim adadaki 'çakal'ları uyarıyor

Survivor 2022 All Star 14. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Evrim Keklik'in göndermeli sözleri dikkat çekti. İşte yeni bölümün tanıtımı...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın1 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüme Evrim'in sert sözleri ve uyarıları damga vurdu. Evrim, "O kadar çok çakal var ki, birbirlerini yiyecekler haberi yok" ifadesini kullandı.

Dominik'te yeni bir ödül oyunu oynanacak. Yarışmacılar ödülün sahibi olmak için kıyasıya mücadele edecek. Peki kazanan kim olacak?

İşte Survivor All Star 14. bölüm tanıtımı...

Survivor 14. Bölüm Fragmanı VİDEO