Survivor 15. bölüm fragmanı: Barış, Nisa'ya hesap soruyor...

Survivor 2022 All Star 15. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda ada konseyinde gerginlik yaşanırken, Barış Nisa'yı yüzleşmeye davet etti. İşte Survivor yeni bölüm bölüm fragmanı...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 2 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 15. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda ödül oyunu oynandığı ve ada konseyi görülüyor. Yeni bölümde adaya veda edecek 3 isim belli olacak.

Öte yandan konseye Barış Murat Yağcı'nın Nisa'ya sözleri damga vurdu. Nisa'nın kendisi hakkındaki açıklamalarını öğrenen Barış, "Niye Nisa gidip benimle alakalı hangi yüzle iğrenç insan kelimesini kullanabiliyor sormak istiyorum." diyor...

İşte Survivor All Star 15. bölüm tanıtımı...

Survivor 15. Bölüm Fragmanı VİDEO