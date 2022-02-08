Survivor 19. bölüm fragmanı: Adada kavga çıktı! 3 isim birbirine girdi...

Survivor 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Ödül oyunun oynandığı 8 Şubat 2022 Salı akşamı Survivor'da Yunus Emre ile Ogeday arasında kavga çıkıyor. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 8 Şubat Salı akşamı ekranlara gelecek 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

Ödül oyununda karşı karşıya gelen Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında tansiyon yüksek.

Oyun sırasında sinirlenen Yunus Emre, Berkan ve Ogeday'a sert tepki gösteriyor. İkilinin üzerine yürüyen Yunus Emre'ye araya giren Hikmet sakinleştirmeye çalışıyor. Ancak Yunus Emre, Hikmet'e de tepki gösteriyor.

Yunus Emre Özden ile Ogeday arasında yaşanan kavganın sebebi ne? Öüdl oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

Survivor 19. Bölüm Fragmanı VİDEO