Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Nisan Survivor 2021 eleme adayı

Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 18 Nisan Survivor 2021 eleme adayı

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki, Survivor 2. eleme adayı kim?

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla TV 8 ekranlarında yayımlanan Survivor 2021'in 72. bölümünde, Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor'da iki takım da adada kalmak için parkurda kıran kırana mücadele verdi.

Market ve dokunulmazlık oyunlarının ardından haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden takım için yapılan ada konseyinde, 'Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?' sorusu yanıt buldu.

Peki, Survivor 2. eleme adayı kim, hangi yarışmacı? 18 Nisan 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Adım adım büyük finale yaklaşan Survivor 2021'de Ünlüler ve Gönüllüler takımları, haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için Karayip Denizi üzerine kurulan parkurda karşı karşıya geldi.

Kritik öneme sahip oyunda Gönüllüler takımı atış ve parkur performansıyla Ünlüler takımına göre üstün konumdaydı.

Mücadeleye iyi başlayan Gönüllüler takımı, 7-3'lük skorla dokunulmazlık oyununu kazandı. Gönüllüler takımında en iyi performansı gösteren Steven, dokunulmazlık sembolünü alan yarışmacı oldu.

SURVİVOR'DA İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Survivor Ünlüler takımı, ada konseyinde oylamaya çıktı.

Halktan gelen SMS oylarının ardından yarışmacılar, adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını kullandı.

Oylamanın ardından Acun Ilıcalı en çok ismi yazılan yarışmacının İlayda olduğunu açıkladı. Böylece İlayda, haftanın ikinci eleme adayı oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?