Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2. eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 23 Mayıs 2021 Survivor eleme adayı..

Survivor 2021'in dün akşamki bölümünde, haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkardı. Peki Survivor 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor 2021'in 23 Mayıs 2021 Pazar akşamı yayımlanan 100. bölümünde, Mavi ve Kırmızı takımlar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı.

Sezon finali yaklaştıkça her geçen gün daha da büyük bir gerilimin yaşandığı Survivor 2021'de iki takım da adada kalmak için parkurda kıyasıya mücadele etti.

Elemenin olmadığı bayram haftası sonrasında takımlar arasında rekabet ile tansiyon yine yükseldi. Günün sonunda Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde bir eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

İlk dokunulmazlığı Kırmızı takım kazanmış ve kaybeden Mavi takımdan eleme adayı Poyraz çıkmıştı.

Peki, Survivor haftanın ikinci eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı? 23 Mayıs 2021 Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, detaylar...

AVANTAJI KİM KAZANDI?

İkinci dokunulmazlık oyunu öncesinde avantaj oyunu için Kırmızı takımdan İsmail ile Aleyna Çalışkan, Mavi takımdan Poyraz ve Ayşe parkura çıktı. Bayrak yarışında kazanan Mavi takım, seçim avantajını elde etti.

SURVİVOR'DA 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2021'de ikinci dokunulmazlık oyunu, 1,5 ay sonra çamur parkurunda oynandı. Yarışmacılar, parkurdaki tüm engelleri aşıp finalde topu, çubuklar ile arkasındaki filelere düşürmeye çalıştı. Dört topu başarılı bir şekilde düşüren yarışmacı, sayıyı takımına kazandırdı.

Dokunulmazlık oyunundaki ilk sayıyı Batuhan aldı fakat devamında Mavi takım, rakibine sayı vermeden oyunu tamamladı. Rakibine göz açtırmayan Mavi takım dokunulmazlık oyununu 10'a 1 skorla kazandı.

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Nefes kesen mücadele sonrası dokunulmazlık parkurunda oyunu kaybeden Kırmızı takım için gecenin sonunda ada konseyi yapıldı.

Kırmızı takım SMS oylamasına çıktıktan sonra adadan gitmesini istedikleri isimler için oy verdi. Ada oylamasında ismi yazılanlar; Aleyna Çalışkan, Berkay, İsmail oldu. Bu isimler arasında adı en çok adı yazılan Aleyna Çalışkan, haftanın ikinci eleme adayı oldu.