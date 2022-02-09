Survivor 20. bölüm fragmanı: Acun Ilıcalı resti çekti!

Survivor 20. bölüm fragmanı yayınlandı. 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı eleme konseyinde Acun Ilıcalı, Yunus Emre'ye diskalifiye uyarısında bulundu. İşte Survivor yeni bölüm fragmanı...

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 9 Şubat Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 19. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yarışmanın bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümündeki konseyde oyun alanında yaşanan tartışma gündeme getiriliyor.

İşte Survivor 20. bölüm fragmanı...

Survivor 20. Bölüm Fragmanı VİDEO

KONSEY'DE GERGİNLİK

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında, Yunus Emre'nin "Daha önce benchte sesini yükselten çok arkadaşımız oldu. Ancak kimseye böyle müdahale edilmedi. Bunun beni kışkırtmaya yönelik müdahale olduğunu düşünüyorum" sözleri dikkat çekiyor.

Hikmet ise "Amacım sadece ayırmaktı. Daha sonra etmiş olduğu küfürler olmuş. Ben bunları duymadım duysaydım farklı olurdu" diyor.

ACUN ILICALI'DAN TAVİZ YOK

Ada konseyinde Yunus Emre'yi uyaran Acun Ilıcalı "Söylediğin cümleler kelimeler kabul edilebilir değil. Fevri hareketlerinde kabul edilebilir değil. İhraç ettiğimiz yarışmacı çok biliyorsun Survivor'da" diyor.