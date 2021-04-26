Survivor 2021 çeyrek final ne zaman? Acun Ilıcalı duyurdu..

Survivor 2021 mücadelesini yakından takip eden seyirciler, çeyrek final ne zaman sorusunu araştırıyor. Acun Ilıcalı, çeyrek finale dair açıklamalarda bulundu. İşte Survivor 2021 çeyrek final tarihi..

Survivor 2021 ünlüler- gönüllüler mücadelesi devam ederken gözler yaklaşmakta olan final tarihlerine çevrildi.

Instagram hesabından takımlar karışsın mı karışmasın mı anketi yaptığını belirten Acun Ilıcalı, çeyrek finale kaç yarışmacı kalacak, ne zaman yapılacak açıkladı.

Peki Survivor 2021 çeyrek final ne zaman? Takımlar karışacak mı? İşte detaylar..

SURVİVOR 2021 ÇEYREK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı, ada konseyinde takımların karışması konusu sonrasında çeyrek final tarihine ve çeyrek finalde yapılacakları anlattı.

Acun Ilıcalı “Çeyrek final itibariyle birleşme olacak. Çeyrek finalden sonra aynı adada yaşayacaksınız. Çeyrek final tam bayram haftasına gelecek. Orada size ikinci soluklanma noktası yapacağız. Çeyrek finale kalan iki günlük tatlı bir nefes alma şansı kazanacak. Yine sürprizlerimiz olacak. Sürpriz oyunlarımız olacak. Üç hafta sonradan bahsediyorum. Üç hafta çeyrek final olacak. Toplamda on yarışmacımız kalmış olacak. Ve bu on yarışmacıya sürprizlerimiz olacak. Hak ederek geldiğiniz çeyrek finalde bizden de destek bulacaksınız. Güzel iki gün sizi bekliyor.” Dedi.

2021 Ramazan bayramı 13 Mayıs Perşembe günü başlıyor, 15 Mayıs Cumartesi sona erecek.