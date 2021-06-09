Survivor 2021 finali ne zaman? Son 7 isim finalde...

Survivor 2021 sezonunda final için geri sayım başladı. Kalan 7 yarışmacı arasından Survivor 2021 şampiyonu belli olacak. Peki Survivor finali ne zaman?

TV8 ekranlarında seyircilerle buluşan Survivor 2021’de rekabetin her geçen gün daha kızışmasıyla birlikte final heyecanı da başladı.

Survivor'da geriye 7 yarışmacı kaldı. İzleyiciler hangi yarışmacıların finale kalacağını merak ederken bir yandan da Survivor 2021 ne zaman bitecek araştırıyor.

Survivor Türkiye’de bu haftanın eleme adayları; Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam ve Ayşe Yüksel oldu. Bu üç isim için Pazartesi akşamı halk oylaması yapıldı. SMS oylamasına göre rakiplerine göre daha az oy alan Steven, Survivor 2021 hayallerine veda etti.

Peki Survivor 2021 ne zaman bitecek? Survivor final tarihi belli oldu mu? İşte detaylar..

SURVİVOR 2021 FİNAL NE ZAMAN?

Şubat ayından bu yana ekranlarda olan Survivor için final tarihi için arayışlar başladı.

Geçtiğimiz yıl yarışmanın finali 13-14 Temmuz tarihlerinde yapılmıştı. Bu yıl da yakın tarihlerde yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak resmi açıklamayı Acun Ilıcalı yapacak..

FİNALE KALANLAR