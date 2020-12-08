Survivor 2021 yarışmacısı Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya dizi ve filmleri

Survivor 2021 kadrosu her geçen gün açıklanmaya devam ediyor. Açıklanan iki yarışmacının ardından Aşk-ı Memnu'nun Bülent'i Batuhan Karacakaya da Survivor yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Bir dönemin ekranlara damga vuran Aşk-ı Memnu dizisnin küçük Bülent'i olarak hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor 2021 yarışmasına katılmasıyla gündeme geldi.

Çocukluk yıllarında magazin dünyasına adım atan Karacakaya'nın son hali görenleri şaşırttı. Büyük değişime uğrayan ve Survivor'da yarışmaya karar veren genç oyuncu hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumludur. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi vardır. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış.

Karacakaya, ilk ekran macerasını 'Sağır Oda' ile yaşamış. Genç oyuncu o günleri verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Sağır Oda'da bir Türkmen çocuğu oynamıştım, 5 dakikalık bir roldü. Ben yedektim aslında. Diğer çocuk ateşlenince onun yerine oynadım. Çok duygusal bir sahneydi, teröristler arkamda kamyon patlatıyor, kardeşim ağlıyordu. İlk sahnede ağladım. “Bıçak Sırtı”nın yönetmeni Selim abi o sahneyi izleyip “Ben bu çocuğu istiyorum” demiş. Şans işte..."

Sonrasında "Büyük Buluşma" ve "Beşinci Boyut" gibi televizyon filmlerinde rol alan Batuhan Karacakaya'nın ilk uzun soluklu dizisi "Bıçak Sırtı". Karacakaya, kadrosunda Fikret Kuşkan, Nejat İşler, Melisa Sözen, Mehmet Günsür gibi usta isimleri buluşturan dizi için oyunculuk eğitimi de almıştır.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

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