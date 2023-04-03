Survivor 2023 dokunulmazlığı kim kazandı? 2 Nisan Survivor eleme adayı kim oldu? Acun Ilıcalı açıkladı... Survivor 2023 yarışma programında dün akşam haftanın 2. eleme oyunu gerçekleşti. Kaybeden takımdan bir yarışmacı daha eleme potasına girdi. Peki dün akşam dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? İşte potaya giren isim...

TV8 ekranlarının sevilen zorlu yarışma programı Survivor 2023, yepyeni formatıyla Acun Ilıcalı sunuculuğunda ekranlara gelmeye devam ediyor. Yapımcılığını Acun Medya'nın üstlendiği Survivor 2023'te dün akşam dokunulmaz oyunu gerçekleşti. Ardından bir isim daha potaya girdi. Birleşme Partisi sonrasında yeniden şekillenen takımlar arasındaki mücadele gittikçe zorlaşıyor. Yarışmanın bu haftaki ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmış, kırmızı takımdan Murat Eken birinci eleme adayı olmuştu. Dün akşam 2 etap olarak gerçekleşen dokunulmazlık oyununda kaybeden takım, eleme potasına bir isim daha belirledi. Peki dün akşam dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım yendi? 2 Nisan eleme adayı kim oldu? İşte potaya giren isim... Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Dün akşam Survivor'da kırmızı ve mavi takım arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Oyun 2 etap sürdü. İlk turda kadın ve erkek yarışmacılar mücadele etti. Zorlu parkurun ardından atış oyununu kazanan kırmızı takım dokunulmazlığın sahibi oldu. İkinci eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan konseyde yapılan oylama sonucunda bir isim potaya çıktı. En fazla oyu alan Aziz, bu haftaki ikinci eleme adayı oldu.