Survivor 2023 final fragmanı yayınlandı! Şampiyon belli oluyor... Survivor 2023 büyük final için nefesler tutuldu. Survivor'da bu sezon şampiyonu kim olacak? Nefise mi, Özgür mü? İşte 2023 Survivor büyük final fragmanı...

Bu sezon bambaşka formatla ekranlara gelen Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Yarışmacıların yaklaşık 5,5 aydır Dominik’te mücadele ettiği yarışma programında bugün şampiyon belli olacak. Birbirinden zorlu parkurları ve efsane yarışmacıların mücadeleleriyle büyük ilgi gören Survivor'da kim birinci olacak? Dün akşam yarı final heyecanıyla izleyicileri televizyona kilitledi. Bugün canlı final bölümüyle ekranlara damga vuracak. Survivor final fragmanı yayınlandı Yarı finalde Yusuf ve Ertuğ'u eleyen finalistler bu akşam karşı karşıya gelecek. Survivor 2023 finalistleri Nefise ve Özgür arasında SMS oylaması gerçekleşecek. Peki Survivor 2023 şampiyonu kim olacak? Nefise mi, Özgür mü... İşte final bölümü fragmanı...