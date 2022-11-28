Survivor 2023 kadrosuna sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın yıldızı geliyor...

Survivor başvuruları devam ederken, 2023 kadrosunda yer alacak olan isimler merak konusu oldu. Sosyal medya üzerinden birçok isim gündeme getirilirken, biri ise herkesi şaşırttı.

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır hazırladığı ve sunduğu Survivor yarışması, bu sene yine TV8 ekranlarında seyirci ile buluşacak.

Issız bir adada yaşamaya çalışan ve bir yandan da oyunları kazanmak için mücadele edenlerin hikayesini anlatan Survivor, yeni kadrosu ile ekranlarda olacak.

Her sezon birbirinden farklı kişilerin başvurduğu yarışmada, 2023 yılında kimlerin yer alacağı ise merak konusu oldu.

Ayrıca Survivor 2023 yenilenen formatı ile geri dönenecek.Survivor yeni sezonda akıl oyunlarının ağırlıklı olacağının altını çizen Acun Ilıcalı, yeni sezon formatının 'Survivor 2023 All Star-Fenomenler' olacağını ifade etti.

Bu açıklama ile Survivor merakı artarken, Yalı Çapkını'nda yer alan ünlü ismin de katılacağı iddia edildi.

Survivor'a şaşırtan isim

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor için başvurular başladı. Başvurulara ilişkin duyuru ise Survivor yarışmasının resmi sosyal medya hesabından yapıldı.

Bu duyurunun ardından, hangi isimlerin kadroda yer alacağı merak edilmeye başlandı ve peş peşe iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada Yalı Çapkını dizisinde Abidin rolüne hayat veren Ersin Arıcı'nın Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edildi.

Ancajk bu iddiaya dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması

Yeni format uygulanacağının altını çizen Acun Ilıcalı yeni sezonun sloganını 'Survivor Akıl Oyunları' olarak duyurdu.

Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor.

Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun.'' ifadelerini kullandı.