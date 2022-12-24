Survivor 2023 yarışmacısı Buse Plan kimdir, aslen nereli? Buse Plan kaç yaşında, mesleği nedir?

Survivor 2023 sezonunda yarışacak yarışmacılardan Buse Plan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki Buse Plan kimdir, aslen nereli?

Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş belli olurken Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak yeni isimleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Ilıcalı paylaşımında "Sevgili Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan Survivor 2023 kadrosuna dahil oldular, hepsine başarılar dilerim." ifadelerini kullandı. Peki Buse Plan kimdir?

Survivor 2023 yarışmacısı Buse Plan kimdir?

Buse Plan 1995 senesinde dünyaya gelmiştir. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünde eğitim almış olan Plan, sosyal medya fenomenidir ve Youtube ile Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdürmektedir. Kendisini gezgin bir fenomen olarak tanıtan Buse Plan, Instagram hesabında 294K , Youtube'da ise 98K takipçiye sahiptir.

Spora ilgi duyan ünlü isim; ayrıca kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Aynı zamanda basket oynamayı da sevdiği bilinen isim paylaşımlarıyla zaman zaman kendisinden söz ettirmektedir. Fenomen isim, oldukça iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.