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- Survivor 2023'e sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor'da mı olacak?
Survivor 2023'e sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor'da mı olacak?
Yalı Çapkını dizisinde rol alan oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edildi. İşte o isim...
- 26.11.2022 - 09:16
TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor yakında başlayacak. Survivor 2023 kadrosunda kimlerin olacağı büyük merak uyandırırken kadroda olacağı iddia edilen bir isim heyecan yarattı.
Sosyal medyada gündeme gelen olayda Yalı Çapkını dizisinde gösterdiği performans ile beğeni toplayan o ismin Survivor 2023'te yer alacağı konuşuluyor.
Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın Ocak ayında başlaması beklenen Survivor 2023'te olacağı iddia ediliyor.
Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Ersin Arıcı'ya teklif yapıldı eğer oyuncu teklifi kabul ederse Yalı Çapkını dizisinde ayrılacak.