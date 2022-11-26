Petrol
83.91
-1.68%
Euro
19.4066
-0.04%
Dolar
18.6336
0.02%
Altın
1.051
-0.01%
Borsa
4874
0.33%
Bitcoin
315.496
0.80%
BTXN Coin
5.82
-0.85%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Survivor 2023'e sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor'da mı olacak?

    Yalı Çapkını dizisinde rol alan oyuncunun Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia edildi. İşte o isim...
    • 26.11.2022 - 09:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor 2023'e sürpriz isim! Yalı Çapkını'nın başarılı oyuncusu Survivor'da mı olacak?

    TV8'in izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor yakında başlayacak. Survivor 2023 kadrosunda kimlerin olacağı büyük merak uyandırırken kadroda olacağı iddia edilen bir isim heyecan yarattı.

    Sosyal medyada gündeme gelen olayda Yalı Çapkını dizisinde gösterdiği performans ile beğeni toplayan o ismin Survivor 2023'te yer alacağı konuşuluyor.

    Yalı Çapkını dizisinde Abidin karakterini canlandıran Ersin Arıcı'nın Ocak ayında başlaması beklenen Survivor 2023'te olacağı iddia ediliyor.

    Sosyal medyada yer alan iddiaya göre Ersin Arıcı'ya teklif yapıldı eğer oyuncu teklifi kabul ederse Yalı Çapkını dizisinde ayrılacak.

    Survivor 2023 e sürpriz isim! Yalı Çapkını nın başarılı oyuncusu Survivor da mı olacak? #1


    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı
    Transfer dosyası

    Sofiane Feghouli, Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı

    Beril Pozam'ın Instagram pozları
    Medya

    Beril Pozam'ın Instagram pozları

    Görüş Bildir