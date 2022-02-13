Survivor 22. bölüm fragmanı: Atakan'dan şok sözler! Acun Ilıcalı sert uyardı...

Survivor 22. bölüm fragmanı yayınlandı. 13 Şubat 2022 Pazar akşamı eleme konseyinde Atakan ve Hikmet arasındaki gerginlik yaşandı. Ilıcalı ise Atakan'ın sözlerine uyarıda bulundu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 13 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelecek 21. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda, gönüllüler takımında Yasin ve Hikmet'in gerildiği ekranlara yansıyor. Yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için mücadele ediyorlar.

Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Ben burada kimsesizmişim. Bu saatten sonra ben tek başıma hareket edeceğim" diyor.

Atakan ise Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' yanıtını veriyor.

Acun Ilıcalı'nın ise fragmanda Atakan'ı, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyardığı görülüyor.

Survivor 22. bölüm fragmanı VİDEO