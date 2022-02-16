Survivor 25. bölüm fragmanı: Mert, Sude'ye çiçek veriyor; Nisa sessiz kalamıyor...

Survivor 2022 All Star 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mert, Sevgililer Günü için Sude'ye çiçek verirken Nisa'nın tepkileri dikkat çekti.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 16 Şubat Pazar akşamı ekranlara gelecek 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

Survivor'da aşk iddiaları ile gündeme gelen Mert, Sude'nin sevgililer gününü çiçek vererek kutladı. O anlarda Nisa Bölükbaşı ise büyük tepki gösterdi.

Mert Öcal'ın eski sevgilisi Makbule'nin de yakın arkadaşı olan Nisa, Sude'ye, "Daha havaalanında seni seviyorum dedi. On saniye sonra senin yanına geldi. Bu içimi yiyor anladın mı" dedi.

Sude Burcu, Bölükbaşı'nın sözleri karşısında, 'Nisacığım, bu çok özel bir konu. Sen benim neden devam ettiğimi bilemezsin. Daha önceden benim sekiz, dokuz ay bu adamlar neler yaşadığımı bilemezsin' dedi.

İşte Survivor All Star 25. bölüm fragmanı...

Survivor 25. Bölüm Fragmanı VİDEO