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    Survivor 36. bölüm fragmanı: Sürgün bitti, daha zoru geliyor...

    Survivor 2022 All Star 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda takımlar iletişim oyunu için mücadele ederken, Acun Ilıcalı yen, konsepte dair açıklamalarda bulunuyor...
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:38
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    Survivor 36. bölüm fragmanı: Sürgün bitti, daha zoru geliyor...

    TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

    Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 2 Mart Çarşamba akşamı ekranlara gelecek 36. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Yeni bölümünde yarışmacılar ikinci iletişim oyununu kazanmak için çabalayacak.

    Öte yandan Anıl ve Ogeday arasında yaşanan tartışma dikkatleri çekti.

    Acun Ilıcalı tarafından yapılan açıklamada, yeni sezonda yürürlüğe giren Sürgün adası kuralı da bitiyor.

    Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 36. bölüm fragmanı...

    Survivor 36. Bölüm Fragmanı VİDEO


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