Survivor 42. bölüm fragmanı: Mert ve Anıl birbirine girdi! Herkes çok gergin...

Survivor 42. bölüm fragmanı: Mert ve Anıl birbirine girdi! Herkes çok gergin...

Survivor 2022 All Star 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dokunulmazlık oyunu ekranlara gelirken, Mert ve Anıl arasındaki gerginlik konseye taşındı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star 2022'de, ünlüler ve gönüllülerin kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Dominik'te oynanan Survivor All Star'ın 8 Mart Salı akşamı ekranlara gelecek 42. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümünde yarışmacılar dokunulmaklık bayrağı için mücadele ediyor.

Survivor 42. bölüm fragmanında Ayşe Yüksel ile Berna Keklikler arasında sayı polemiği yaşanırken dokunulmazlık oyunu öncesi Mert Öcal ve Anıl arasındaki tartışma damga vurdu.

Yüksel, "Benim bir sezonda aldığım sayıların toplamı senin iki sezonda aldığın sayıların toplamı kadar yapıyor mu" diyerek meydan okudu.

Mert Öcal ise Anıl'a "Sen geldiğinden beri burada atarlı geziyorsun, herkes alttan alıyor. Kredini tüketmeye başladın haberin olsun" dedi.

Survivor Anıl ise yaşanan gerginliği konseye taşıdı. Anıl, "Böyle şampiyon oluncaksa bizim burada hiç şansımız yok" diyerek tepkisini dile getirdi.

Peki Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte Survivor All Star 42. bölüm fragmanı...

Survivor 42. Bölüm Fragmanı VİDEO