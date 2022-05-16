Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'i görenlerin nutku tutuldu! 'Bu kızı nasıl yalnız bırakırsın'

Survivor Adem Kılıççı'nın nişanlısı Nil Şenver'i görenlerin nutku tutuldu! 'Bu kızı nasıl yalnız bırakırsın'

Survivor yarışmasında boy gösteren Adem Kılıççı'nın nişanlısı, görenlerin beğenisini kazandı. Yarışmaya video yollayan Şenver, Kılıççı'nın yüzünü güldürmeyi başardı.

5 Mart 1986 yılında Ağrı'da dünyaya gelen Adem Kılıççı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nden mezun oldu.

Boks ile uğraşan Kılıççı, 2008 ve 2012 olimpiyatlarında Türkiye'yi etti ve 2016 olimpiyatlarına hak kazandı.

Bu olimpiyatlara hak kazanmasına rağmen katılamayan Adem Kılıççı, Survivor ilk kez 2018 yılında katıldı ve şampiyon oldu.

Bu sene yeniden Survivor'a katılan ve beğenilen Adem Kılıççı, kazandığı iletişim ödülünde nişanlısı ile gündem oldu.

Nişanlısı Nil Şenver'in yaptığı videoyu izleyen Adem, tebessüm etmekten kendini alamadı. Adem'in nişanlısını görenler ise gözlerine inanamadı.

Nil'in güzelliği ekrana damga vurdu

Adem Kılıçcı, geçtiğimiz haftalarda yapılan Birleşme Partisi'nde Nil Şenver ile nişanlı olduğunu belirtmişti. Kılıçcı yaptığı açıklamada, "Hayırlı bir yola girdik.

Boynumda taşıyorum. Nişanlandım. Onu çok seviyorum, çok özledim" ifadelerini kullanmıştı.

Nil Şenver sempatikliği ve güzelliğiyle herkesin dikkatini çekti. İstanbul'da ikamet eden Nil Şenver'in Bal Kaymak adında bir atı olduğu biliniyor.