Survivor Aleyna Kalaycıoğlu o şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? 'Cengiz Ünder'i çabuk unuttu'

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu o şarkıcıyla aşk mı yaşıyor? 'Cengiz Ünder'i çabuk unuttu'

Aleyna Kalaycıoğlu aşk hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Kalaycıoğlu'nun o şarkıcıyla aşk yaşamaya başladığı iddia ediliyor..

Survivor yarışmasıyla tanınan Aleyna Kalaycıoğlu yarışmanın ardından şarkıcı olmak için kolları sıvadı ve ilk şarkısını çıkardı.

Şarkıcılık kariyerine başlayan Aleyna Kalaycıoğlu kariyeri kadar özel hayatı ile de sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

Geçtiğimiz aylarda milli futbolcu Cengiz Ünder ile aşk yaşayan ve birlikte tatile çıkan Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia eiliyor.

Aleyna Kalaycıoğlu'nın şarkıcı Sinan Akçıl ile aşk yaşadığı iddia ediliyor. Birlikte düet de yapan Sinan Akçıl ile Aleyna Kalaycıoğlu geçtiğimiz akşam bir mekan çıkışında görüntülendi.

Muhabirlerin aşk iddiaları hakkında sordukları soruya iki isimde gülerek cevap verdi.

İşte ikilinin geçtiğimiz günlerde stüdyoda verdiği pozlar..