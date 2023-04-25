Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalça şov! Kıvırdıkça kıvırdı, takipçileri alev attı...

Survivor'ın ardından sahnelere atılan Aleyna Kalaycıoğlu, müzik kariyerine devam ediyor.
Sinan Akçıl ile anılan Aleyna Kalaycıoğlu, spor kariyerini kenara koydu, hayallerinin peşinden gidiyor.
"Beceremedin", "Bedelini Ödedim", "Yanımdadır", ve "Tebrik Ederim" şarkılarıyla beğeni toplayan Kalaycıoğlu sahne performanslarıyla dikkat çekiyor.
Dans şovunu paylaştı
1998 doğumlu Aleyna Kalaycıoğlu, şimdilerde yeni şarkısının heyecanını yaşıyor.
Sosyal medyada dans ettiği anları yayınlayan Kalaycıoğlu, kalça hareketleriyle dikkat çekti.
Klip hazırlıklarından paylaşım yapan güzel isme takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.