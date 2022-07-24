Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasığına kadar açtığı elbisesi olay oldu...

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun kasığına kadar açtığı elbisesi olay oldu...

Survivor 2021 yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun Murat Dalkılıç ile yaptığı düet olay yarattı. Kalaycıoğlu'nun derin dekolteli elbisesi ise dikkatlerden kaçmadı.

1998 yılında Bursa'da dünyaya gelen ve 10 yaşına kadar Yalova'da yaşayan Aleyna Kalaycıoğlu, annesi ve babasının ayrılığından sonra kardeşi ve annesiyle İstanbul'a taşındı.

11 senedir voleybol oynayan aynı zamanda son üç yıldır beach voleybol okul takımında da yer alan 1.70 boyundaki Aleyna, yeni bir maceraya atıldı.

Bu macerasına TV8 ekranlarının en beğenilen yarışması Survivor 2021'de başlayan Kalaycığlu, tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

Gönüllüler takımında verdiği mücadelelerin ardından 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanan SMS oylamasıyla hayallerine veda eden Aleyna, yarışmada seslendirdiği şarkıyla sesinin güzelliğini de ortaya koymuştu.

Survivor Aleyna olarak hafızalara kazınan Kalaycıoğlu, yarışmanın ardından sözlerini Oğuzhan Koç'un yazdığı yapımcılığını da Berkay'ın üstlendiği 'Bedelini Ödedim' şarkısıyla müzik dünyasına atıldı.

İkilinin düeti sosyal medyayı salladı

Survivor'dan sonra ünlenen Aleyna, son zamanlarda hem sosyal medya pozları hem de müzik kariyeriyle adından söz ettiriyor.

Aleyna Kalaycıoğlu son olarak ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile gündeme geldi.

Survivor Aleyna, Murat Dalkılıç ile aynı sahneyi paylaştı.

İkilinin beraber şarkı söylediği anlar çok konuşulurken, Kalaycıoğlu'nun kasığına kadar açtığı elbisesi tüm dikkatleri topladı.