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    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu...'O nasıl fizik öyle'

    2021 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, düzgün fiziği ve güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı.
    • 16.07.2022 - 11:54
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 11:55
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    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu...'O nasıl fizik öyle'

    Aleyna Kalaycıoğlu, TV8 ekranlarının en beğenilen yarışması Survivor 2021 sezonunda tavırlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

    Gönüllüler takımında verdiği mücadelelerin ardından 24 Haziran 2021 tarihinde açıklanan SMS oylamasıyla hayallerine veda eden Aleyna, yarışmada seslendirdiği şarkıyla sesinin güzelliğini de ortaya koymuştu.

    Survivor'dan sonra ünlenen Aleyna, sosyal medyada paylaştığı pozlarıyla dikkat çekiyor.

    Her pozuyla ayrı bir olay yaratan ve beğeni yağmuruna tutulan Aleyna Kalaycıoğlu, cesur paylaşımlarına bir yenisi daha ekledi.

    Kalaycıoğlu, son olarak yeşil bikinisiyle fiziğini sergiledi.

    Düzgün fiziği ve güzelliğiyle herkesi dikkatini çeken Survivor Aleyna,bu pozuyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu... O nasıl fizik öyle #1

    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu... O nasıl fizik öyle #2

    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu... O nasıl fizik öyle #3

    Survivor Aleyna, yeşil bikinisiyle kasıp kavurdu... O nasıl fizik öyle #4


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