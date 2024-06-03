Survivor Aleyna’nın o sözleri eski şampiyonu kızdırdı! "Söylemediğim cümleleri…" Survivor All Star’da geçtiğimiz haftalarda elenen Aleyna Kalaycıoğlu’nun konuk olduğu bir YouTube kanalında söylediği sözler gündeme bomba gibi düştü. İsmail Balaban hakkında söylediği sözler eski şampiyonu kızdırdı. Aleyna’ya sert bir tepki gösteren Balaban’ın sözleri gündem oldu.

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Yarışma boyunca gündemden bir an olsun düşmemeyi başaran Aleyna Kalaycıoğlu elenmesinin ardından gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

Her yaptığı olay olan Kalaycıoğlu geçtiğimiz haftalarda başarılı performansına rağmen düelloda elenmişti. Elenmesinin ardından bu kez gündeme eski şampiyon İsmail Balaban hakkında söyledikleriyle bomba gibi düştü.

Kalaycıoğlu bir Youtube kanalı olan Bize Kaldı’ya konuk oldu. Program sırasında Kalaycıoğlu’nun İsmail Balaban hakkındaki iddiaları eski şampiyonu sinirlendirdi.

“Finale kalırsan oyunu sana vereceğim…”

Birlikte yarıştıkları Survivor senesinde İsmail Balaban’ın finali garantileyecek oyunu aldığını söyleyen Kalaycıoğlu, "Finale kalırsan oyunu sana vereceğim dedi. İsmail'in gözüne baktım hiç bakmadı. Ben bir sayıyla kaybettim ve sonra bench'e dönüp 'Kimse babamın oğlu değil' demişti" ifadeleriyle Balaban’ın oyunu ona vereceğini ama yapmadığını iddia etti.

Aleyna’nın bu sözlerini duyan Balaban’dan tepki ise gecikmedi. Balaban, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “"Kendinde çok iyi biliyorsun ki koltuğu garantilemiş olmama rağmen takım arkadaşımı korumak adına mücadelemi verdiğime şahsen şahitsin. Söylemediğim cümleleri söylemişim gibi aktarman da inan komik.

Bugün olsa yine aynısını yapar kimsenin de kaderiyle oynamam, sonuna kadar mücadelemi veririm. Kariyerim ve sadece işimle meşgul olduğum için anlamsız dedikodulara mahal vermemek adına cevapladığımı bilmeni ister ve senin de aynısını yapmanı temenni ederim."" ifadelerini kullandı.