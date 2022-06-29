Survivor All Star 2022 yarı finali ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı..

Survivor All Star 2022 yarı finali ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı..

Survivor All Star 2022'de sona gelindi.Yarı final ne zaman yapılacak,kimler eleme adayı?İşte hepsinin cevabı..

Survivor All Star 2022 büyük finali bilindiği gibi 30 Haziran Perşembe günü İstanbul'da gerçekleşecek.

Son 4 ismin kaldığı yarışmada yarı finale kalan 2 isim Adem ve Batuhan oldu.Ayşe ve Nisa'nın SMS'e kalarak elemeye çıkacağı yarı final öncesi heyecan dorukta.Peki yarı final ne zaman?

Yarı final ne zaman?

Acun Ilıcalı twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Survivor All Star yarı finalinin bu akşam (29 Haziran) saat 20.00'de canlı yayınla TV8 ekranlarından olacağını söyledi.

Adem,Batuhan,Nisa ve Ayşe'nin son dörde kaldığı yarışmada kimin şampiyon olacağı büyük merak konusu..