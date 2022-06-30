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    Survivor All Star büyük ödülü ne kadar? 'Şampiyonun alacağı para..'

    Survivor All Star'da şampiyon olacak kişi kaç para kazanacak?Acun Ilıcalı açıkladı mı?
    • 30.06.2022 - 12:42
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    Survivor All Star büyük ödülü ne kadar? 'Şampiyonun alacağı para..'

    Survivor All Star 2022 şampiyonu ne kadar para kazanacak sorusu sosyal medyada büyük merak konusu oldu.

    Altı aylık uzun bir yarışmanın ardından büyük finale sayılı saatler kaldı.Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın finale kaldığı Survivor All Star 2022 şampiyonu bu akşam yapılacak canı yayınla belli olacak.

    Şampiyon olacak isim kaç para kazanacak?İşte bu sorunun cevabı..

    Survivor All Star büyük ödülü ne kadar? Şampiyonun alacağı para.. #1

    Survivor All Star şampiyonu kaç para alacak?

    Survivor All Star şampiyonu olan yarışmacının alacağı ücret henüz belli değil.Büyük ödülü Acun Ilıcalı'nın canlı yayında açıklaması bekleniyor.2022 yılında Survivor şampiyonu 500 bin TL'lik ödülün sahibi olmuştu.Bu rakamın bu sene daha yüksek olması bekleniyor.


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