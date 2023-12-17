Survivor All Star heyecanı başlıyor! Kırmızı takım ve mavi takım tanıtımları yayınlandı

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TV8'in fenomen yarışma programı Survivor, bu yıl efsane bir All-Star sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'nın sunumuyla yapılan yayında, Survivor tarihine damga vurmuş yarışmacıların All-Star'daki takımları belirlendi.
Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından mavi takım ve kırmızı takımın tanıtım videolarını yayınladı.
Özellikle Nagehan Karadere'nin gösterdiği kaslı vücudu ve Turabi'nin dikkat çeken sözleri, izleyicilerin ve takipçilerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, Survivor All-Star sezonu için büyük bir heyecanın fitilini ateşledi.
İşte kırmızı takımın tanıtım videosu
İşte mavi takımın tanıtım videosu