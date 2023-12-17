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Survivor All Star heyecanı başlıyor! Kırmızı takım ve mavi takım tanıtımları yayınlandı

Survivor All Star heyecanı başlıyor! Kırmızı takım ve mavi takım tanıtımları yayınlandı 1 Ocak 2024 tarihinde izleyiciyle buluşacak olan Survivor All Star için nefesler tutuldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından takımların tanıtım videolarını yayınladı.