Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Adem mi, Nisa mı kazandı?

Survivor All Star şampiyonu kim oldu? Adem mi, Nisa mı kazandı?

Kıran kırana mücadelenin yaşandığı Survivor All Star'ın büyük final gecesinde nefesler tutuldu. Peki bu senenin şampiyonu kim oldu? İşte kupayı kaldıran o isim...

TV8'in en sevilen yarışması Survivor All Star 2022, her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefes kesen mücadelelerle ekrana geldi.

Yarışmacılar, şampiyonluk kupasını kaldırabilmek için parkurlarda kıra kırana yarıştı.

Nefeslerin kesildiği yarışma 6 ayın ardından bugün sona erdi.

Survivor 2022 şampiyonu olabilmek için aylardır mücadele edilen maratonun sonunda Ayşe Yüksel ve Batuhan Karacakaya'nın yarı finalde elenmesinin ardından Adem Kılıççı ile Nisa Bölükbaşı final koltuğuna oturdu.

"Survivor şampiyonu kim, büyük ödülü kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı.

Tersane İstanbul'da gerçekleştiren Survivor All Star'ın büyük final gecesinde şampiyonun ilanından önce yarışmadan komik ve renkli anlar ekrana geldi.

İlk olarak yarışmacıların Survivor serüvenindeki değişimi seyirci karşısına çıktı.

Ardından yarışmacıların parkura verdiği zararları gösteren kısa bir yayınlandı. Takımların güldüren anları ise geceye damga vurdu.

İşte Survivor 2022 şampiyonu!

Peki, 2022 Survivor şampiyonu birincisi kim oldu, büyük ödülü kim kazandı?

Yarışmanın şampiyonu SMS oylamasının ardından canlı yayında Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

Oylama sonucunda şampiyonluk kupasını Nisa kaldırdı.

ŞAMPİYON NİSA