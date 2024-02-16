Survivor All Star'da yarışmayı bıraktı: Yaptığı paylaşımla şaşkına çevirdi Survivor All Star'da mücadele eden Sahra Işık, yarışmadan çekildi. Düello oyununda Sahra'nın yarışmadan çekildiğini açıklayan sunucu Murat Ceylan, bu hafta elemenin olmayacağını söyledi.

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ensonhaber.com

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da sular durulmuyor.

Her bölümüyle büyük ses getiren fenomen yarışmada bu defa beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Survivor'da eleme potasındaki yarışmacılar düelloya hazırlanırken Murat Ceylan, Sahra'nın yarışmayı bırakmak istediğini söyledi.

Sahra yarışmayı bıraktı

Murat Ceylan, düello oyununda bundan ötürü eleme olmayacağını ifade etti.

Murat Ceylan, "Normalde bu gece 4 adayımız vardı. Bu üçlünün yanında bir de Sahra olması gerekiyordu. Ancak arkadaşlar Sahra bu akşamki mücadelede yer alamayacak. Arkadaşlar Sahra maalesef Survivor All Star'a veda etti. Şartlar çok zor ve biz her bir yarışmacıyı kaybetmek değil kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz ancak elimizden gelenin son safhasına kadar ekip olarak gelsek de Sahra bırakmak istediğini bizlerle paylaştı. Biz de saygı duymak zorundayız. Böyle başlamak istemezdik. Esas önemli olan üç adayımızla konuşacağım. Oyun nasıl olacak bunları anlatacağım." dedi.

Nagehan'la tartışması dikkat çekmişti: Paylaşımı olay oldu

Geçen haftalarda Nagihan ile tartışması dikkat çeken Sahra'nın bu hamlesi izleyicileri şaşırttı.

Survivor All Star'a veda eden Sahra Işık, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla da herkesi şoke etti.

Işık, "Hayatımı bitirmeye çalışanların beni ailemle vuran kahpelerin hayatını bitirmeye geliyorum. N - M - S" ifadelerini kullandı.