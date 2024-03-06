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Survivor All Star'da yine gerginlik: Adam olacaksınız adam...

Survivor All Star'da yine gerginlik: Adam olacaksınız adam... Survivor All Star'da ortam yine gerildi. Oyunu kazanan Sercan, diğer takıma dönerek "Adam olacaksınız adam" dedi. Sercan'a ise yanıt gecikmedi. O anlar kameraya böyle yansıdı.