TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'da heyecan dorukta.
Haftanın son eleme adayının belli olduğu yarışmada ortam yine gerildi.
Sercan'ın atış yaptığı esnada bençten "Sercan atamıyor." diyerek bağırılması Sercan'ı kızdırdı.
Sercan'dan tepki: Adam olacaksınız adam
Sercan, oyunu kazandı ve ardından Mavi Takım'a doğru dönüp "İsim vermeden söyleyeceksiniz, ben her zaman hadi Özgür diyorum, isim vermiyorum. İşte çirkin sizsiniz. Geçmişlere bakın, birinizin ismini atış yaparken anmıyorum. Adam olacaksınız adam." diyerek bağırdı.
Bunun üzerine Hakan, "Doğru konuş Sercan." dedi.
"Ses tonunu düşür"
Furkan da olaya müdahil olup "Yunus Emre de ben çıkarken 'Zibidi Gonzales' diyor biz bir şey dedik mi? Ses tonunu düşür." diyerek tepki gösterdi.
Dokunulmazlığı 12-4'lük farklı bir skorla alan Kırmızı Takım rahat bir nefes aldı.
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