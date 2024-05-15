Survivor All Star'da sonlara yaklaştıkça heyecan daha da artmaya başladı.
Mavi takım, müthiş mücadelede kırmızı takımı 12-7 geçerek rahat bir nefes aldı.
Özgür'ün ardından kırmızı takımdan da bir isim eleme adayı olarak belirlendi 1-1'lik eşitlik oluştu.
Sinir krizi geçirdi
Parkurda Hilmicem'e karşı oyunu kaybeden Yunus Emre, sinir krizi geçirerek ortalığı dağıttı.
Parkurdaki nesneleri yerinden söküp etrafa atan Yunus Emre'ye takım arkadaşları, bağırarak sakin olmasını söyledi.
Gözü dönmüş Yunus Emre, etrafa eline ne geçtiyse fırlatmaya devam etti ve güçlükle sakinleşti.
Eline ne geçtiyse fırlattı
Mavi takımın oyunu neden kaybettiği sorulan Yunus Emre, "Benim kazmalıklarım yüzünden olmadı. Bir türlü kendime gelemiyorum. Bütün arkadaşlarım çok güzel mücadele etti. Ogeday sakatlandı, Batuhan elinden geleni yaptı ama ben 3'te 1 yaptım. Derken gitti oyun. Yarın gelip aslanlar gibi mücadele edeceğiz ve 3. dokunulmazlığı alacağız." dedi.
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