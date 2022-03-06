Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi cesur pozlarıyla sosyal medyayı yaktı geçti! Fiziği ateş ediyor...

Survivor All Star 2022 sezonu Gönüllüler takımı yarışmacısı Anıl Berk Baki'nin güzelliğiyle büyüleyen sevgilisi İlayda Oral, Instagram hesabından paylaştığı cesur kareleriyle beğeni yağmuruna tutuldu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, birbirinden heyecanlı bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yarışan Anıl Berk Baki, özel hayatıyla gündeme geldi.

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1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk Baki, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünden mezun oldu.

Aslen Trabzonlu olan Anıl Berk Baki, yelken sporu ile ilgileniyor. Survivor ile milyonların tanıdığı bir isim haline gelen Anıl Berk Baki, spora olan ilgisi nedeniyle CrossFit antrenörlüğü yapıyor.

Şimdilerde Survivor All Star 2022 sezonunda Gönüllüler takımında yer alan Anıl Berk Baki, geçtiğimiz günlerde iletişim ödülünden faydalanmıştı.

Survivor Anıl'ın sevgilisi İlayda Oral, Dominik'teki sevgilisine ''Ne çok gülmüşüz, ne çok eğlenmişiz seninle. Seni çok seviyorum çocuk adam.'' sözleriyle aşkını haykırmıştı.

Anıl Berk Baki'ye duygusal anlar yaşatan İlayda Oral, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

CESUR POZLARI BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Anıl Berk Baki ile uzun soluklu bir aşk yaşayan İlayda Oral, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen İlayda Oral, iddialı pozlarıyla beğeni topluyor.

Instagram'da 20 bini aşkın takipçisi bulunan İlayda Oral, güzelliğiyle ilgi odağı oldu.

İlayda Oral'ın pozlarına, ''Fiziğin ateş ediyor'', ''Allah neler yaratıyor'' ve ''Deniz kızı kadar güzelsin'' gibi yorumlar yapıldı.