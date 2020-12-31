Survivor Ardahan kimdir? Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor 2020 yarışmasında en fazla konuşulan isimler arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu. Peki Survivor Ardahan aslında kimdir?

Survivor yarışmasında sevilen isimler arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın hayatı merak konusu oldu.

Demet Akalın ve Alişan'ın gündüz kuşağı yılbaşı bölümüne konuk olan Ardahan Uzkanbaş kimdir, nereli, ne iş yapıyor soruları izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Sosyal medyada gündem olmaya devam eden Ardahan Uzkanbaş kimdir, işte hayatı ve biyografisi..

ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor.

8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı.

Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

Sadık Ardahan Uzkanbaş, Survivor 2020'ye katılmadan önce kafe işletmeciliği yapıyordu.

2020 yılında yayınlanan Survivor’da sık sık ‘Babuş’ kelimesini kullanarak dikkatleri üzerine çeken Sadık Ardahan Uzkanbaş, seyirciler tarafından sevilen bir yarışmacı oldu.