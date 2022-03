Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz derin göğüs dekoltesiyle akılları baştan aldı! 'Işıl ışılsın be'

Survivor All Star 2022 sezonu ünlüler takımı yarışmacısı Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz, Instagram'dan dekolteli pozunu paylaştı. Korkmaz'ın dekolteli karelerine binlerce beğeni yağdı.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor All Star 2022, heyecan dolu bölümleriyle izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star'da ünlüler-gönüllüler takımı yarışmacıları kıran kırana bir mücadele gösteriyor.

Survivor 2016 şampiyonu olarak adını duyuran Avatar Atakan lakaplı milli kick boksçu Çağan Atakan Arslan, Survivor All Star 2022 ile yeniden ekranlara döndü.

Adada sergilediği tavırlarla adından söz ettiren Avatar Atakan, sık sık özel hayatıyla magazin gündemine gelen isimler arasında yer alıyor.

4 YAŞINDA OĞLU VAR

Çağan Atakan Arslan, 2017 yılında tasarımcı ve iç mimar Serap Korkmaz ile nikah masasına oturdu.

Arslan, 2018 yılıında Leon Aslan Arslan adındaki oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı.

Avatar Arslan ve Serap Korkmaz çiftinin 4 yaşındaki oğulları Leon, kıvırcık saçları ve renkli gözleriyle görenleri büyülüyor.

DEKOTELİ POZU MEST ETTİ

Avatar Atakan'ın eşi tasarımcı ve iç mimar Serap Korkmaz, sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

Instagram'da 500 bini aşkın takipçisi bulunan Korkmaz, hayatına dair kareleri takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sık sık eşi ve oğluyla çekildiği kareleri paylaşan Korkmaz, son olarak göğüs dekolteli karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Tarzıyla adından söz ettiren 33 yaşındaki güzel ismin mini ve parıltılı elbisesiyle verdiği pozlar, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Hayranları, Korkmaz'a, ''Atakan ağabeyimiz görmesin'', '' Işıl ışılsın be kadın'', ''Çok güzelsin'', ''Of be yenge'' tarzında yorumlar yaptı.