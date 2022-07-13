Survivor Aycan mini eteğiyle kıvraklığını konuşturdu! Dansı sosyal medyayı salladı...

Survivor yarışmasına katılan ve ünlenen Aycan Yanaç, kıvrak dansıyla herkesi kendisine hayran bıraktı. Yanaç'ın o hallerini Aleyna Kalaycıoğlu paylaştı.

21 Kasım 1998 yılıunda Almanya'nın Nürnberg kentinde dünyaya gelen Aycan Yanaç, Temmuz 2015'te SpVgg Greuther Fürth kulübüne transfer oldu.

Forvet bölgesinde görev yapan genç futbolcu, 2020 yılında Survivor'a katıldı ve bu sayede herkes tarafından tanındı.

2020 yılının en iyi yarışmacılarından birisi olan ve güzelliği ile dikkati çeken Yanaç, adadan döndükten sonra büyük bir kitle tarafından karşılandı.

Sosyal medya üzerinden kısa süre içerisinde 1 Milyon kişi tarafından takip edilmeye başlanan Aycan, Survivor All Star'da beklenileni veremedi.

Survivor All Star'dan elenen ve şu sıralar herhangi bir futbol kulübü ile anlaşması olmayan Aycan, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

Sosyal medya üzerinden herkesin ilgisini çeken paylaşımlar yapan Aycan Yanaç, son olarak yaptığı dansıyla olay oldu.

Geçtiğimiz gün Survivor'dan arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile gittiği eğlencede, arkadaşının objektifine mini eteğiyle kıvrak dansını sergileyen Yanaç, güzelliğiyle adeta büyüledi.

Aycan'dan dans şov

Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan fakat yarışmadan erken ayrılan Aycan Yanaç, Instagram pozlarıyla dikkati çekiyor.

Son olarak Aleyna Kalaycıoğlu'nun objektifine poz veren ve kıvrak dansını sergileyen güzel yarışmacı, fiziğiyle herkesi mest etti.

Yanaç'ın dans ettiği esnadaki anlarında oldukça eğlenmesi ise dikkati çeken diğer bir detaydı...

İŞTE O POZLAR