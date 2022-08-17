Petrol
91.77
-0.62%
Euro
18.2476
0.01%
Dolar
17.9635
0.28%
Altın
1.021
-0.04%
Borsa
2935
0.74%
Bitcoin
429.388
-1.26%
BTXN Coin
6.15
-1.28%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! 'Ortalığı yakıyorsun Aycan'

    Aycan Yanaç güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.Yanaç tatil pozları ile büyük beğeni topladı.İşte o kareler..
    • 17.08.2022 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! 'Ortalığı yakıyorsun Aycan'

    Survivor yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

    Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanaç güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Aycan Yanaç şu sıralarda tatilin keyfini çıkarıyor.

    Tatilden paylaştığı kareler takipçilerinden büyük beğeni topluyor.Aycan Yanaç'ın bikinili pozları dikkat çekti.

    Aycan Yanaç'ın son instagram paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorum attı.Bazı takipçileri "Çok çok güzelsin" ve "Bu güzellik de ne böyle" tarzı yorumlar yaptı.

    İşte Aycan Yanaç'ın son instagram paylaşımı;

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! Ortalığı yakıyorsun Aycan #1

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! Ortalığı yakıyorsun Aycan #2

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! Ortalığı yakıyorsun Aycan #3

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! Ortalığı yakıyorsun Aycan #4

    Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! Ortalığı yakıyorsun Aycan #5


    İlginizi Çekebilir

    Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı
    3. Sayfa

    Fatih'te damadın etrafında drift atan sürücüye ceza yağdı

    Cristiano Ronaldo'dan medya eleştirisi
    Dünyadan futbol

    Cristiano Ronaldo'dan medya eleştirisi

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Görüş Bildir