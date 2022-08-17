Survivor Aycan Yanaç tatil pozlarıyla mest etti! 'Ortalığı yakıyorsun Aycan'

Aycan Yanaç güzelliği ile sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor.Yanaç tatil pozları ile büyük beğeni topladı.İşte o kareler..

Survivor yarışmasıyla büyük bir hayran kitlesi edinen Aycan Yanaç sosyal medya paylaşımları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanaç güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Aycan Yanaç şu sıralarda tatilin keyfini çıkarıyor.

Tatilden paylaştığı kareler takipçilerinden büyük beğeni topluyor.Aycan Yanaç'ın bikinili pozları dikkat çekti.

Aycan Yanaç'ın son instagram paylaşımına takipçileri binlerce beğeni ve yorum attı.Bazı takipçileri "Çok çok güzelsin" ve "Bu güzellik de ne böyle" tarzı yorumlar yaptı.

İşte Aycan Yanaç'ın son instagram paylaşımı;