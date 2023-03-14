Survivor Aycan Yanaç tesettüre girdi, beğeni ve yorum yağdı: "Bir insana herşey mi yakışır" Aycan Yanaç güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Ünlü isim sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yaparak gündeme geliyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Aycan Yanaç sosyal medyada paylaştığı birbirinden pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Güzelliği ve fiziği ile dikkat çeken Aycan Yanaç 2020 ve 2022 yıllarında Survivor'da yarıştı. Yarışmada gösterdiği performans ile büyük bir şöhret yakalayan Aycan Yanaç sosyal medyada büyük bir kitleye ulaştı. Instagram'da 1.2 milyon takipçisi bulunan Yanaç sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyor. Aycan Yanaç sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor. Takipçileri Aycan Yanaç'ın her paylaşımını yorum yağmuruna tutuyor. Son paylaşımında tesettüre giren Aycan Yanaç'ın bu pozlarına birçok takipçisinden övgü dolu yorum geldi. İşte Aycan Yanaç'ın tesettürlü pozları.. Aycan Yanaç'ın bazı instagram pozları şu şekilde;