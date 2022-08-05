Haberler

Medya Haberleri

Survivor Aycan Yanaç'tan havuz başında pozlar! 'Bu fizik gerçek mi?'

Survivor Aycan Yanaç'tan havuz başında pozlar! 'Bu fizik gerçek mi?'

Aycan Yanaç güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Ünlü isim sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yaparak gündeme geliyor.