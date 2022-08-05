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    Survivor Aycan Yanaç'tan havuz başında pozlar! 'Bu fizik gerçek mi?'

    Aycan Yanaç güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.Ünlü isim sosyal medyada oldukça aktif olarak paylaşımlar yaparak gündeme geliyor.
    • 05.08.2022 - 10:52
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    Survivor Aycan Yanaç'tan havuz başında pozlar! 'Bu fizik gerçek mi?'

    Survivor yarışmasıyla tanınan futbolcu Aycan Yanaç sosyal medyada güzelliğiyle gündeme gelmeye devam ediyor.

    Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar büyük beğeni alan Aycan Yanaç tatil pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

    Survivor Aycan Yanaç tan havuz başında pozlar! Bu fizik gerçek mi? #1

    Survivor All Star yarışmasına sakatlığı yüzünden erken veda eden Aycan Yanaç şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor.Instagramda 1.2 milyon takipçisi bulunan Aycan Yanaç bol bol fotoğraf paylaşıyor.

    İşte Aycan Yanaç'ın havuz başında verdiği pozlar..

    Survivor Aycan Yanaç tan havuz başında pozlar! Bu fizik gerçek mi? #2

    Survivor Aycan Yanaç tan havuz başında pozlar! Bu fizik gerçek mi? #3

    Survivor Aycan Yanaç tan havuz başında pozlar! Bu fizik gerçek mi? #4


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