Survivor Aycan Yanaç'tan olay yaratacak açıklama! Orada herkes birbirinin...

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce yaptığı açıklamada çok iddialı olduğunu belirterek, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak" yorumunda bulundu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8'in fenomen yarışma programı Survivor 2022 All Star, yarışmanın müdavimleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Şubat ayından itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Survivor 2022 All Star kadrosunda yer alacak isimler, geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen futbolcu Aycan Yanaç da bu isimler arasında yer almıştı.

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Aycan Yanaç, adaya gitmeden önce Şebnem Ber'e açıklamalarda bulundu ve oldukça iddialı olduğunun altını çizdi.

''iLK BİR AY 'ASLA GİTMEM' DİYORDUM''

Survivor Aycan Yanaç, yaptığı açıklamada, ''Çıktıktan sonra ilk bir ay, 'asla gitmem' diyordum ama zaman geçince destekçileri görünce kararım değişmeye başladı." dedi.

"DARBE YİYECEKSİN"

Konuşmasının devamında, takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyleyen Survivor Aycan, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip bakınca arkamdan sallıyor" ifadelerini kullandı.

"MERT ÖCAL İLE İYİ ANLAŞIRIM"

Kendini yarışmaya çok iyi hazırladığını söyleyen Survivor Aycan, kimsenin psikolojisini bozamayacağını vurguladı.

Takımında Mert Öcal ile iyi anlaşabileceğini belirten Yanaç, Nisa ile barıştığını da sözlerine ekledi.

FUTBOL KARİYERİNİ YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe sevgisiyle bilinen futbolcu Aycan Yanaç, yarıştığı dönemde aldığı bir ödülün ardından, "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.

Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi. Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Aycan Yanaç Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil oldu.

Acun Ilıcalı'nın duyurduğu listede kendisine yer bulan Yanaç'la birlikte eski futbolcu Sercan Yıldırım da bir kez daha Survivor serüveninde yer alacak.