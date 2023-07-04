Survivor Ayşe Yüksel cesur pozlarıyla dikkat çekti: 'Yandı buralar'

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi.
Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagramda 602 bin takipçisi bulunuyor.
Ayşe Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak dikkat çekiyor.
23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, son olarak TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yapmıştı.
Çeşitli reklam projelerinde yer alan Ayşe Yüksel dün yaptığı paylaşımlar ile beğeni topladı.
İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram paylaşımı..