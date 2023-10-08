Survivor Ayşe Yüksel cesur tenis tarzıyla Instagram'ı salladı! 'Alev aldı buralar' Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı son pozlar ile beğeni topladı. Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in teniz tarzı dikkat çekti..

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TV8'in popüler yarışma programı Survivor'a katılmasının ardından büyük bir üne kavuşan Ayşe yüksel sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Yarışmada gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Ayşe Yüksel güzelliği ile adından söz ettiriyor.

Survivor'ın ardından sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 597 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

23 yaşında olan Ayşe Yüksel Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir.

Survivor'da sık sık Düzce'li olduğunu söyleyen Ayşe Yüksel sporla iç içe bir hayat sürüyor.

Tenis sporu ile ilgilenen Ayşe Yüksel'in son paylaşımı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Ayşe Yüksel'in tenis kortunda verdiği pozlar büyük beğeni topladı.

İşte Ayşe Yüksel'in tenis tarzı..