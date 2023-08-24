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Survivor Ayşe Yüksel iddialı pozlarıyla dikkat çekti: 'Ateş ediyorsun' Abone Olun

Survivor Ayşe Yüksel iddialı pozlarıyla dikkat çekti: 'Ateş ediyorsun' Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Son paylaşımı ile adından söz ettiren Ayşe Yüksel'in o paylaşımı takipçilerinin beğenisini topladı.

ensonhaber.com Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagram' da 600 bin takipçisi bulunuyor. Ayşe Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme geliyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Survivor yarışmanın ardından TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama isimli programda yorumculuk yaptı. Son dönemde özel hayatı ile adından söz ettiren Ayşe Yüksel sevgilisi ile çıktığı tatillerden paylaştığı kareler ile gündem olmuştu. Ayşe Yüksel son olarak paylaştığı kareler ile takipçilerinden tam not aldı. İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram pozları.. İşte o kareler..

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