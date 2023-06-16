Survivor Ayşe Yüksel Instagram pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu: 'Yandı buralar' Survivor ile tanınan Ayşe Yüksel sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Başarılı performansı ile dikkat çeken Ayşe Yüksel güzelliği ile de gündeme geliyor.

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı kareler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel, Survivor'dan sonra büyük bir hayran kitlesine ulaşarak adete bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Sosyal medyayı son derece aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in Instagramda 603 bin takipçisi bulunuyor. Ayşe Yüksel'in paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme geliyor. 23 Mayıs 2000 tarihinde dünyaya gelen Ayşe Yüksel, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisidir. Survivor 2023'ün geçtiğimiz günlerde yapılan büyük finaline katılan Ayşe Yüksel'in yeni sezonda yapılacak olan Survivor All Star'da yarışması bekleniyor. Son olarak Ayşe Yüksel'in Instagram hesabından "Güzellik kırmızı çizgimizdir" notuyla paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni aldı. İşte o kareler..