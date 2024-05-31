Survivor Ayşe Yüksel kırmızı elbisesiyle beğeni topladı! Tarzına yorum yağdı.. Ayşe Yüksel sosyal medyada paylaştığı son pozlar ile dikkat çekti. Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel'in iddialı tarzı yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler...

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Survivor'a katılarak ünlenen Ayşe yüksel sosyal medya paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor.

Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile dikkat çeken Ayşe Yüksel sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

Yarışmanın ardından sosyal medyada büyük bir kitleye ulaşan Ayşe Yüksel'in Instagram'da 606 bin takipçisi bulunuyor.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ayşe Yüksel'in her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

24 yaşında olan Ayşe Yüksel iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sunarak adından söz ettiriyor.

Ayşe Yüksel sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile beğeni topladı. Bir davete katılan Ayşe Yüksel kırmızı elbisesiyle geceye damga vurdu.

İşte Ayşe Yüksel'in son Instagram pozları..