Survivor Ayşe Yüksel MasterChef yarışmacısıyla evleniyor mu? Ailesiyle tanışmış!

Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel MasterChef yarışmacısıyla evlenecek iddiası gündem oldu.İşte merak edilenler..

TV8'in popüler yarışma programı Survivor ile ünlenen Ayşe Yüksel gönlünü TV8'in bir diğer popüler yarışması olan MasterChef yarışmacısına kaptırdı.

Sosyal medyayı sallayan iddiaya göre Ayşe Yüksel geçen sene Masterchef yarışmasında mücadele eden Sergen Özen ile aşk yaşıyor.

Bir diğer iddiaya göre Ayşe Yüksel Survivor'da yarışırken Sergen, Ayşe'nin ailesi ile tanıştı.

MasterChef'te sempatik tavırları ve başarılı performansıyla büyük kitlelerin gönlünü kazanan Sergen Özen Survivor'ın final gecesinden Ayşe'yi desteklediği ve yanında olduğu iddia edildi.

İkili için ortaya atılan en büyük iddia ise Sergen'in, Ayşe'nin babası ile tanıştığı ve isteme töreni yapıldığı konuşulanlar arasında.Ayşe Yüksel ve Sergen Özen henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.