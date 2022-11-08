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Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'

Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'

Survivor ile ünlenen Ayşe Yüksel zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..