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- Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'
Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'
Survivor ile ünlenen Ayşe Yüksel zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..
- 08.11.2022 - 15:00
Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor sonrası adeta hayatı değien Ayşe Yüksel sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.
Instagram'da 649 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor. Ayşe Yüksel'in her paylaşımı büyük ilgi görüyor.
Ayşe Yüksel dün bir kozmetik markasının düzenlediği geceye katıldı. Ayşe Yüksel'in bu gece için giydiği elbise büyük beğei topladı. Mavi bir elbise giyen Ayşe Yüksel bazı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
İşte Ayşe Yüksel'in büyük beğeni toplayan son instagram paylaşımı..