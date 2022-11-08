Petrol
97.64
-0.29%
Euro
18.5985
0.34%
Dolar
18.6072
0.70%
Altın
1.001
0.50%
Borsa
4366
0.00%
Bitcoin
371.493
-4.63%
BTXN Coin
10.15
0.19%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'

    Survivor ile ünlenen Ayşe Yüksel zaman zaman sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Ayşe Yüksel güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor..
    • 08.11.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! 'Bu güzellik halis mi'

    Survivor yarışmasıyla tanınan Ayşe Yüksel güzelliği ile sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Survivor sonrası adeta hayatı değien Ayşe Yüksel sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Instagram'da 649 bin takipçisi bulunan Ayşe Yüksel sık sık fotoğraf paylaşarak takipçilerinin beğenisini topluyor. Ayşe Yüksel'in her paylaşımı büyük ilgi görüyor.

    Ayşe Yüksel dün bir kozmetik markasının düzenlediği geceye katıldı. Ayşe Yüksel'in bu gece için giydiği elbise büyük beğei topladı. Mavi bir elbise giyen Ayşe Yüksel bazı pozlarını instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

    İşte Ayşe Yüksel'in büyük beğeni toplayan son instagram paylaşımı..

    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! Bu güzellik halis mi #1

    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! Bu güzellik halis mi #2

    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! Bu güzellik halis mi #3

    Survivor Ayşe Yüksel mavi mini elbisesiyle olay yarattı! Bu güzellik halis mi #4


    Enzo Ikah'ın hayat hikayesi
    Gündem

    Enzo Ikah'ın hayat hikayesi

    Bella Hadid hastanelik oldu
    Magazin

    Bella Hadid hastanelik oldu

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir